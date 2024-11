Italia in semifinale di BJK Cup: perché la Cechia sarebbe preferibile rispetto alla Polonia

A distanza di 12 mesi l’Italia ritorna tra le prime quattro Nazioni della Billie Jean King Cup di tennis: a Malaga, in Spagna, nei quarti di finale dell’edizione 2024 delle Finals le azzurre superano in rimonta per 2-1 il Giappone e staccano il pass per le semifinali.

Il penultimo atto che vedrà protagoniste le azzurre è calendarizzato per lunedì 18 alle ore 17.00: l’Italia se la vedrà con una tra Cechia e Polonia, che si affronteranno a breve. Le ceche, come le azzurre, erano già qualificate ai quarti, mentre le polacche hanno eliminato le padrone di casa iberiche nel primo turno. Quale sarebbe, sulla carta, l’avversaria meno insidiosa per l’Italia?

La presenza di Iga Swiatek tra le fila della Polonia potrebbe porre le azzurre in situazione di svantaggio in un incrocio con le polacche, anche perché la seconda singolarista, che sia Magda Linette o Magdalena Frech, in ogni caso potrebbe partire leggermente avvantaggiata nel primo match contro la numero 2 italiana (confermata Elisabetta Cocciaretto?). L’Italia, in caso di 1-1 dopo i singolari, partirebbe però favorita in doppio.

Le assenze, al contrario, potrebbero minare le certezze della Cechia, che senza Karolina Muchova e Barbora Krejcikova appare molto più vulnerabile. Ovviamente non sono da sottovalutare Linda Noskova e Marie Bouzkova in singolare, ma certamente per Paolini la salita non sarebbe così ripida come contro Swiatek, ed anche la seconda singolarista azzurra non apparirebbe così svantaggiata contro Bouzkova. Al contrario, però, in questo caso il doppio azzurro non avrebbe tutti i favori del pronostico dalla propria parte, dato che le ceche potranno contare su Katerina Siniakova in caso di risoluzione al punto decisivo.