Italia-Austria oggi, Europei curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Giornata impegnativa per la Nazionale italiana di curling maschile ai Campionati Europei 2024. Oggi, lunedì 18 novembre 2024, la squadra capitanata da Joel Retornaz disputerà altri due incontri validi per il Round Robin, scendendo in prima battuta sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) alle ore 11:00 per affrontare l’Austria.

Sfida importante per gli azzurri, reduci dal successo contro l’Inghilterra (8-3), dalla vittoria di misura contro la Cechia (8-7) e dal big match disputato ieri contro la Svezia, terminato 3-7 in favore dei nordici.

Dopo tre incontri la compagine tricolore occupa quindi la terza posizione con due vittorie e una sconfitta, condividendo la piazzola con Germania, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi. L’Austria invece è fanalino di coda, con zero successi all’attivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Austria, match valido per il round robin degli Europei 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRIA OGGI

Lunedì 18 novembre

Ore 11.00 Italia vs Cechia- Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.