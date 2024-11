Islanda-Italia basket, Qualificazioni Europei 2025: programma, orario, tv, streaming

L’Italbasket torna in campo per le Qualificazioni agli Europei 2025! Venerdì 22 novembre alle ore 20:30, infatti, gli azzurri affronteranno a Reyjkjavick l’Islanda per la quarta giornata del girone B che mette in palio i pass per il torneo continentale in programma il prossimo anno.

I ragazzi di Gianmarco Pozzecco aprono quindi la finestra di novembre a distanza di diversi mesi dall’ultima disputata a febbraio, con la rappresentativa del Belpaese reduce da due successi in altrettante partite disputate contro Turchia e Ungheria. Dopo l’impegno di venerdì Italia e Islanda si ritroveranno di fronte a Reggio Emilia (sempre alle ore 20:30) per il back-to-back, con le ultime due giornate previste a febbraio 2025.

Bilancio di una vittoria ed una sconfitta invece per l’Islanda, con la squadra nordica che ha rispettato il fattore campo contro l’Ungheria (70-65) perdendo poi di un solo punto (76-75) nella successiva trasferta in Turchia contro la Nazionale del CT Ergin Ataman. I padroni di casa cercheranno sicuramente di mettere in difficoltà gli azzurri, provando poi a replicare nella sfida subito successiva a campi ‘invertiti’.

Palla a due che verrà alzata al Laugardalshöll Sport Centre di Reyjkavik (Islanda) alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi sul match degli azzurri per le Qualificazioni agli Europei di basket 2025!

CALENDARIO ISLANDA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2025

Venerdì 22 novembre

Ore 20:30 Islanda-Italia – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA ISLANDA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV:Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport