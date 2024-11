IndyCar, Robert Shwartzman con PREMA accanto ad Ilott

Robert Shwartzman si prepara per una nuova sfida nella NTT IndyCar Series con i colori di PREMA Racing. Il russo che corre con licenza israeliana sarà protagonista per la prima volta negli Stati Uniti d’America a tempo pieno con una delle monoposto del team veneto accanto al già confermato britannico Callum Ilott.

L’ex campione di FIA F3 si appresta a tornare con la compagine tricolore che nel 2025 aggiungerà un significativo programma sportivo in America oltre a FIA F2, FIA F3, Formula Regional, F4 e non solo.

L’ex pilota della Ferrari ha corso quest’anno a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship a bordo della 499P n. 83 privata di AF Corse. Il 25enne è riuscito ad imporsi nel 2024 nella Lone Star Le Mans, appuntamento di sei ore disputato al Circuit of The Americas (COTA) con il cinese Yifei Ye ed il polacco Robert Kubica.

La conferma di Robert Shwartzman aggiunge un altro nome certo alla entry list della NTT IndyCar Series 2025 che come sempre partirà a marzo con il tradizionale GP di St. Petersburg (Florida). Ricordiamo che saranno nuovamente diciassette le prove in calendario per un campionato che si articolerà fino all’ultimo week-end d’agosto con la finale di Nashville.