Iga Swiatek trascina la Polonia alla rimonta contro la Cechia: sarà semifinale in BJK Cup contro l’Italia!

La forza di Iga Swiatek. La n.2 del mondo è stata sicuramente la trascinatrice della Polonia nella sfida dei quarti di finale delle Finals di BJK Cup 2024 a Malaga. Sul veloce indoor spagnolo, la formazione polacca affrontava la Cechia e Swiatek e compagne sono state costrette alla rimonta.

Marie Bouzkova (n.45 del ranking), infatti, era riuscita a piegare Magdalena Frech (n.25 del ranking) con il punteggio di 6-1 4-6 6-4. Una partita in cui quest’ultima ha pagato un rendimento troppo falloso e poco concreto. Ci ha pensato la n.2 WTA a togliere le castagne dal fuoco, ma lo scontro con Linda Noskova si è rivelato molto duro, ricordando il successo della ceca negli Australian Open di quest’anno.

Swiatek l’ha spuntata per 7-6 (4) 4-6 7-5 e quest’affermazione ha dato il via alla riscossa della Polonia. La n.2 del ranking e Katarzyna Kawa hanno sovvertito il pronostico e si sono imposte contro Siniakova/Bouzkova per 6-2 6-4. Una prestazione di Iga in risposta davvero impressionante, a fare la differenza nel doppio, decisivo ai fini del riscontro finale.

Sarà quindi questa squadra ad affrontare lunedì 18 novembre l’Italia nel match valido per il penultimo atto di questa competizione.