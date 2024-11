Iga Swiatek trascina la Polonia ai quarti di finale di BJK Cup 2024: Spagna eliminata a Malaga

Dopo il rinvio per il meteo infausto a Malaga, è andato in scena il playoff tra Spagna e Polonia per stabilire la squadra che sarebbe andata a occupare la casella dell’avversaria della Repubblica Ceca nei quarti di finale della BJK Cup 2024, massima competizione tennista a squadre femminile. Ebbene, sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, le padrone di casa si sono dovute arrendere a Iga Swiatek e compagne.

La n.2 del mondo ha regalato il punto decisivo della sfida, contro la n.1 iberica Paula Badosa (n.12 del ranking). Ci ha provato quest’ultima a gettare il cuore oltre l’ostacolo, portando Iga al terzo set, ma alla fine la maggior consistenza mentale della polacca è venuta fuori e si è espressa con il punteggio di 6-3 6-7 (5) 6-1. Una sfida che si era già messa bene per la Polonia, considerando l’andamento del primo singolare.

Magda Linette (n.38 della classifica mondiale) è stato anche lei costretta a fare i conti con la determinazione di Sara Sorribes Tormo (n.106 WTA). Un match infinito, durato ben 3 ore e 49 minuti di gioco, con l’affermazione della polacca per 7-6 (6) 2-6 6-4, con un primo parziale durato ben 1 ora e 34 minuti di gioco. Un dato impressionante.

Polonia dunque ai quarti e da considerare tra le favorite per la conquista del titolo, soprattutto sulla spinta di Swiatek. Un messaggio chiaro anche per l’Italia, che domani affronterà il Giappone per centrare l’approdo in semifinale.