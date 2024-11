Iga Swiatek parla sui social: “La peggior esperienza della mia vita, non ho fatto nulla di male”

Un vero e proprio incubo. Così si è espressa Iga Swiatek, n.2 del ranking WTA, parlando sui social della sua positività alla trimetazidina in un test antidoping dello scorso agosto. L’ITIA (International Tennis Integrity Agency, agenzia che si occupa agenzia che si occupa dell’anti-doping nel tennis) ha disposto la sospensione di un mese della tennista polacca, valutando il caso come il più lieve atto di negligenza contemplabile dalle norme.

L’ITIA ha reso noto infatti che la polacca sia stata già sospesa tra il 22 settembre e il 4 ottobre 2024, un periodo nel quale ha saltato tre tornei, il WTA 500 di Seoul e i WTA 1000 Pechino e Wuhan. Pertanto, considerando questi giorni già parte della sanzione a lei comminata, vi sarà il termine il 4 dicembre, con Iga che perde anche il prize money vinto a Cincinnati, il torneo immediatamente successivo al test.

“Finalmente mi è consentito farlo, perciò voglio condividere con voi quella che è stata la peggiore esperienza della mia vita. Negli ultimi due mesi e mezzo sono stata sottoposta a un severo procedimento del’ITIA che ha confermato la mia innocenza. L’unico test antidoping positivo nella mia carriera, che ha mostrato un livello incredibilmente basso di una sostanza vietata di cui non avevo mai sentito parlare prima, ha messo in discussione tutto ciò per cui ho lavorato duramente per tutta la mia vita“, ha raccontato la polacca in un video.

“Sia io che il mio team abbiamo dovuto affrontare uno stress e un’ansia tremendi. Ora tutto è stato spiegato con cura posso ricominciare da zero a fare ciò che amo di più. So che sarò più forte che mai. Sono sollevata che tutto sia finito e voglio aprirmi con voi anche se so di non avere fatto nulla di male. In segno di rispetto verso i miei tifosi e il pubblico, condivido tutti i dettagli di questo ‘torneo’, il più lungo e duro della mia carriera. La mia più grande speranza è che mi restiate vicini“, ha aggiunto.

Iga Swiatek reacts in a long video in Polish. Says she is relieved that “she proved her innocence” and talks about a “symbolic suspension” after a situation “she had no control of”. pic.twitter.com/PEnBpCj4Tc — José Morgado (@josemorgado) November 28, 2024

In conclusione, Swiatek ha ammesso: “Questa situazione mi ha colpito duramente perché per tutta la vita ho cercato di avere una carriera che potesse essere un esempio per le nuove generazioni. Ho la sensazione che questa vicenda possa minare l’immagine che mi sto costruendo da anni, ragione per cui spero possiate capire che non avevo alcun controllo su di essa e non potevo fare nulla per impedire che gli eventi prendessero questa sfortunata piega. Senza i miei tifosi non sono sicura che sarei riuscita a trovare la forza per andare avanti e continuare a lottare“.