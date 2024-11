I dubbi di Puppo: “Tra Alcaraz e Ferrero c’è meno sintonia e potrebbe perdere la pazienza. Il coaching favorisce Sinner”

Dario Puppo ha analizzato gli ottavi di finale andati in scena al Masters 1000 di Parigi-Bercy durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Mi inchino davanti a de Minaur, perché ha giocato una partita favolosa. Draper non riusciva più a fare vincenti, de Minaur sta bene e sta facendo viaggiare la palla, la colpisce con anticipo, qui bisogna giocare in stile Wimbledon e lui lo fa bene da sempre. Si adatta benissimo ai campi, è talmente veloce e bravo ad arrivare sulla palla. Ha scavalcato Rublev in classifica e ora la situazione è intricata, lo trovo un torneo molto interessante anche se non ci sono italiani“.

La sconfitta di Carlos Alcaraz contro Ugo Humbert ha fatto parecchio rumore: “Ho avuto la sensazione che la pazienza da parte di Ferrero possa mancare: lui dice ad Alcaraz le cose giuste e il giocatore non sempre le segue. Non c’è quella sintonia che invece vedi sempre tra Sinner e i suoi coach. Mi viene da dire che il coaching sia una cosa che favorisce Sinner e non Alcaraz: il team di Sinner ha abitudini ben radicate, c’è la riprova che il coaching di Sinner funziona perché parlano poche volte; con Alcaraz non ricordo passaggi di quel tipo, pur parlando di più“.

Sempre sulla battuta d’arresto del tennista spagnolo, numero 2 del mondo che ora rischia di subire il sorpasso da parte del tedesco Alexander Zverev nel ranking ATP: “Alcaraz questa volta è rimasto sorpreso da come Humbert ha alzato il livello, da quel diritto passante in corsa sul 5-5 del terzo ha fatto il fenomeno. A lui piace essere in una situazione da gladiatore quando viene osannato da tutti. Zverev non mi ha convinto in ottica vittoria nel torneo“.

Il discorso qualificazione alle ATP Finals è ampiamente aperto con Ruud, de Minaur, Rublev, Dimitrov, Tsitsipas, Rune ancora in corsa e con il gioco che potrebbe non chiudersi dopo Parigi-Bercy, visto che settimana prossima si giocheranno i 250 di Metz e Belgrado: “A me non piace che ci si debba ridurre alla settimane entrante alle ATP Finals per raccattare gli ultimi punti ed entrare alle Finals, bisognerebbe chiudere in anticipo“.

Un passaggio sulla Coppa Davis, visto che il telecronista di Eurosport aveva dichiarato che Jannik Sinner dovrebbe giocare anche in doppio: “Vincenzo Santopadre ha detto quello che dicevo io: ‘In Coppa Davis Sinner deve giocare in doppio‘”. E sugli arbitri: “Ultimamente abbiamo visto cose che voi umani… Anche gli stessi giocatori vanno un po’ in confusione“.