Hockey pista: Lodi si ferma, Trissino e Forte la raggiungono in testa alla Serie A1

La sesta giornata della Serie A1 di hockey pista regala gol, emozioni e stravolgimenti agli appassionati della disciplina, in un turno infrasettimanale che non delude le attese.

In testa alla classifica stop per il Lodi, che viene superato 5-6 in casa dal Bassano, mentre il Trissino vincendo 4-1 con il Sarzana ne approfitta per raggiungere i lombardi; così come fatto da un Forte dei Marmi che ha regolato 3-1 il Monza.

Manca invece il “maxi sorpasso” il Valdagno che viene fermato sul 4-4 dal Sandrigo, in una serata nella quale si registrano anche il 3-5 del Montebello nella tana del Giovinazzo, il 3-4 del Follonica sulla pista del Novara e il 3-6 del Viareggio a Grosseto, in un incrocio tutto toscano.

La classifica aggiornata

Trissino 15*, Lodi 15, Forte 15, Valdagno 14, Bassano 10, Follonica 9*, Viareggio 9, Grosseto 7, Monza 6, Novara 4, Sarzana 4, Montebello 4, Giovinazzo 2, Sandrigo 1

*Una partita in meno

Prossimo turno in programma fra il 16 e il 17 novembre. Tantissime le sfide da tenere d’occhio, fra cui: Valdagno-Lodi e il derbyssimo Viareggio-Forte dei Marmi.