Hockey ghiaccio: Vipiteno e Cortina battono largamente Gherdeina e Merano

Il giovedì sera della prima fase dell’Alps Hockey League 2024-2025 ha portato in dote due partite tutte italiane in questo 14 novembre, in un menù generale di 4 match. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

La sfida fra Vipiteno e Gherdeina ha visto i padroni di casa dei “Broncos” con lo score di 8-2. Partita condotta dall’inizio alla fine Zandegiacomo, autore di una doppietta, e compagni che sono partiti andando sul 3-0 e poi hanno gestito l’incontro senza troppi problemi lungo tutto l’arco dei 60 minuti di gioco.

Risultato finale di 6-2 invece nel duello che ha opposto Cortina e Merano. Primo periodo aperto dalla rete di Felicetti, poi botta e risposta sull’asse Saha-Gellon per il momentaneo 2-1. Gli ospiti però non hanno il tempo di provare a riazzannare la gara, perché Parini sigla subito il 3-1 che mette tutto in discesa per i suoi che scappano fino al 6-1, prima che Pietroniro metta a referto il 6-2 che fissa definitivamente l’esito della contesa.

La classifica dell’Alps Hockey League vede in testa l’KHL Sisak, primo a 28 punti in 11 partite. Cortina si trova al sesto posto con 22 punti in 14 partite, mentre Vipiteno si trova all’ultimo posto con 11 punti in 15 partite.

Sabato 16 novembre altra tornata di incontri. Le squadre italiane in campo saranno: Cortina, Vipiteno e Merano.