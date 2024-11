Hockey ghiaccio, Bolzano vince contro Lubiana in ICE League. Asiago cade contro Innsbruck

Quattro match in programma nella serata di ICE Hockey League 2024-2025 e due squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Bolzano ha piegato Lubiana dopo gli shoot-out, mentre Asiago ha perso in casa all’overtime contro Innsbruck.

Bolzano finisce sotto con la rete di Zajc dopo 8:30 e i Foxes pareggiano solamente al 42:42 con Valentine. Tutto si decide al supplementare con gli altoatesini che la spuntano ai rigori.

Match pirotecnico invece tra Asiago e Innsbruck. Vantaggio di Bauer per gli austriaci dopo 5:06, pareggio di Turnbull al 20:46. Squali che allungano sul 3-1 con Mackin è Grasso prima della risposta di Asiago con Gennaro al 41:21. Di nuovo ospiti a segno con il 4-2 di Lattner al 47:36, quindi 5-2 di Rassell al 55:22. Sembra tutto finito ma i giallorossi pareggiano i conti con le reti di Moutrey, Kaspick e Misley in un finale clamoroso. All’overtime però Mackin chiude i conti al 64:23.

Negli altri incontri Fehervar è passata per 3-2 in casa di Villach, mentre Linz ha superato per 2-0 Vorarlberg a domicilio.