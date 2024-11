Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League cade Cortina, quindi Gherdeina e Vipiteno vincono i derby italiani

Erano sei i match in programma per quanto riguarda la serata di Alps Hockey League 2024-2025. Non sono mancate le emozioni con ben due derby italiani che hanno preso la luce dei riflettori.

Nel primo scontro tutto italiano, Gherdeina è passata 3-2 dopo shoot-out in casa degli Unterland Cavaliers. Vantaggio degli ospiti con Laitinen dopo 2:28, quindi pareggio per i Cavaliers con Cont al 30:51. Di nuovo Gherdeina avanti con Deluca al 34:15, prima che Samitis riporti tutto in parità al 52:34. Niente di fatto all’overtime, per cui i rigori decidono l’incontro a favore di Gherdeina.

Tutto facile per Vipiteno, invece, in casa di Merano. Punteggio finale di 7-3 in un match solo apparentemente senza storia. E pensare che, invece, è stata proprio Merano a sbloccare il punteggio con Gellon al minuto 3:01, prima che i Broncos cambiassero marcia. Sanvido pareggia i conti al 7:57 prima che Capannelli firmi il sorpasso con il 2-1 al 17:04. I padroni di casa tornano in parità con Mandruzzato al 29:17, prima che Livingston riporti avanti Vipiteno al 33:17. Ishida riporta in partita Merano con il 3-3 al 49:16, prima del gran finale dei Broncos. Livingston segna il 4-3 al 50:20, quindi Galimberti per il 5-3 al 53°. Livingston di nuovo per il 6-3 al 57:21, prima del 7-3 conclusivo di Capannelli a 15 secondi dalla conclusione.

Cade, invece, Cortina in casa di Celje. Punteggio finale di 4-3. Gli ampezzani sbloccano il punteggio con Adami dopo soli 2 minuti di gioco, prima che i padroni di casa ribaltino tutto con Mintautiskik al 10:3, Jakupovic al 13:25 e Bukovec al 14:00. Cortina si rimette in corsa con Di Tomaso con il 3-2 al 23:17, ma Sojer allunga di nuovo per Celje al 4-2 al 32:45. Nel finale Lehtonen riporta sotto la formazione italiana al 43:51 con il 4-3 che, tuttavia, conclude il match.

Negli altri incontri, Jesenice passa 6-5 in casa di Salisburgo, quindi Kitzbuehel stende 6-4 Bregenzerwald, mentre la capolista Eisbaren non lascia scampo a Sisak con un secco 3-0.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2024-2025