Hockey ghiaccio, Cortina demolisce la capolista nella serata di Alps League! Vince anche Renon, cade Merano

Cinque i match in programma nella serata odierna per quanto riguarda la Alps Hockey League 2024-2025. Spicca il rotondo successo di Cortina che demolisce la capolista Eisbaren, quindi Renon rimane in scia agli austriaci vincendo il derby in casa di Gherdeina. Niente da fare, invece, per Merano contro Bregenzerwald.

CORTINA-ZELLER EISBAREN 6-0: davvero tutto facile per gli ampezzani che stendono la capolista a suon di reti. Il primo tempo si chiude sul 2-0 con Ushnev e Barnabò a segno, quindi di nuovo Barnabò nel secondo periodo (31:03) per il 3-0 prima che Felicetti vada a segno per il 4-0 al 33:41. Il terzo periodo vede altre due reti per Cortina, prima con Lehtonen al 55:42, quindi 6-0 finale con Forte al 57:45.

GHERDEINA-RITTNER BUAM 2-4: è Renon a sbloccare il punteggio con Lobis che va a segno al 18:13 in powerplay. Raddoppio di Ohler al 23:51, quindi 3-0 di Spinell al 35:25. I padroni di casa provano a riaprire i conti con Di Cicco al 35:43, ma Ohler segna il 4-1 al 39:14. Nel finale c’è tempo per Messner per il 2-4 al 54:28 ma ormai è troppo tardi.

MERANO-BREGENZERWALD 1-3: sono gli austriaci a passare a condurre con Wohlmuth dopo 19:11, quindi raddoppio di Lipsbergs al 28:01. Gli austriaci proseguono con Hintermann a 7 secondi dal secondo intervallo. Merano va a segno con Nakajima al 41:51 ma il match non si riapre.

Negli altri incontri successo per Celje 2-1 in casa di Jesenice, quindi Salisburgo domina 4-1 in casa di Sisak.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2024-2025