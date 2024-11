Hockey ghiaccio: Bolzano vince ancora in ICE. Vanno ko invece Val Pusteria e Asiago

Una vittoria e due sconfitte. E’ questo il bilancio di venerdì 29 novembre per le squadre italiane impegnate nella prima fase dell’ICE Hockey League 2024-2025.

Bene il Bolzano che, in una partita tiratissima, si impone 4-3 agli shoot out contro l’EC-KAC ottenendo due punti buoni per la classifica al termine di una gara che l’ha visto sempre agire di rimonta, prima sotto 0-2 e poi 2-3, fino al momento della zampata decisiva di Bradley nella sequenza finale di tentativi a rete.

Non buone notizie invece per Val Pusteria e Asiago. I Lupi infatti vengono superati 3-2 dai Black Wings Linz, per effetto del parziale costruito dai padroni di casa austriaci nel secondo periodo, con gli italiani incapaci di rientrare pienamente nel finale, mentre i veneti cedono 5-6 fra le mura amiche al Villach dopo una partita pirotecnica chiusa 5-6, fatta di sorpassi e controsorpassi, decisa dalla griffe di Richter.

In classifica: Bolzano primo, con 47 punti in 21 partite giocate, Val Pusteria decimo, con 25 punti in 23 partite disputate, Asiago undicesimo, con 24 punti in 23 partite mandate in archivio.