GTWC Europe, Mercedes davanti a tutti nelle prove libere di Jeddah. Valentino Rossi fuori dalla top-20

Mercedes detta il ritmo nella prima sessione di prove libere del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS a Jeddah. La vettura n. 2 Team GetSpeed detta il ritmo con Jules Gounon, l’andorrano fresco di annuncio con Alpine per il FIA World Endurance Championship 2025 ha beffato per soli 7 millesimi la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 63 Iron Lynx di Matteo Cairoli.

Terza posizione per la Mercedes n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad davanti all’Audi n. 25 Sainteloc Racing di Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla (Gold Cup). Completa la Top5 la Porsche n. 97 Rutronik Racing di Dustin Blattner/Loek Hartog/Dennis Marschall (Bronze Cup), mentre dobbiamo scendere oltre al 20mo posto per trovare le BMW e la M4 GT3 n. 46 di Valentino Rossi.

Ricordiamo che il ‘Dottore’ resta matematicamente in corsa per il titolo Endurance insieme ad altri dieci equipaggi. Tra i rivali dell’ex centauro spicca senza dubbio la Ferrari n. 51 AF Corse di Alessandro Pier Guidi/Alessio Rovera, presenti in nona piazza nel turno appena concluso insieme al rientrante Davide Rigon.

Nel frattempo sono due le novità nel paddock del GTWC Europe. La prima riguarda l’annuncio della cancellazione del risultato della gara-1 di Barcellona valida per la Sprint Cup, corsa disputata ad inizio ottobre. La Corte d’Appello Belga (RACB), delegata per decidere in caso di necessità come accade per la FIA in Formula 1 per intenderci, ha accettato l’appello effettuato da WRT al termine della prima delle due competizioni disputate in terra catalana.

La compagine di Vincent Vosse ha contestato l’utilizzo della Safety Car ed il tempismo in cui è stata aperta la pit lane per effettuare il cambio pilota obbligatorio. La richiesta, accettata dalla RACB, ha annullato l’esito dell’evento contestando il mancato utilizzo della bandiera rossa viste le avverse condizioni meteo ed un incidente nel corso del primo giro.

WRT ha quindi ottenuto il titolo Sprint per i team, mentre la corona piloti è rimasta alla coppia composta da Lucas Auer/Maro Engel (Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes #48). La coppia si contende contro la BMW M4 GT3 #32 WRT di Dries Vanthoor/Charles Weerts il titolo assoluto nel GTWC Europe, classifica speciale che prende in considerazione tutti i risultati Sprint e quelli Endurance. La BMW è avanti sulla Mercedes, dopo la decisione della RACB il margine è di 15.5 punti (34 a disposizione questo fine settimana).

I fatti di Barcellona hanno portato, almeno per questo week-end, anche il cambio nel direttore di gara. Alain Adam cede il posto a Niels Wittich, reduce da un impegno in F1 durato dal GP Bahrain 2022 al GP San Paolo 2024. Il tedesco torna quindi al vertice di una competizione GT dopo aver gestito il DTM.