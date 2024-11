GTWC Europe, 11 auto per il titolo a Jeddah. Ferrari e Valentino Rossi in lotta!

Ultimo imperdibile round questo fine settimana per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Regna l’incertezza per la prima edizione della 1000km di Jeddah, inedita sfida che concluderà il programma 2024 di SRO Motorsport.

La 3h di Monza disputata a settembre ha cambiato le carte in tavola riavvicinando l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing di Nicki Thiim/Mattia Drudi/Marco Sorensen la Ferrari n. 51 di AF Corse e l’Audi n. 99 Tresor Attempto Racing. Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi e Riccardo Feller/Christopher Haase/Alex Aka inseguono a quota 51p, solamente tre in meno dell’Aston Martin che quest’anno ha saputo imporsi nel centenario della 24h di Spa.

Sono 39, invece, i punti raccolti per ora da parte della Lamborghini n. 163 GRT Grasser Racing Team di Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper. Tutto può succede nel championship decider in Medio Oriente, tracciato in cui nessuno ha mai gareggiato prima d’ora.

Matematicamente, visti i 34p a disposizione (33 per la gara ed 1 per la pole), sono molti gli equipaggi in contesa per la vittoria finale tra cui anche la BMW M4 GT3 n. 46 team WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello. Il terzetto vanta 22p ed una rimonta non è impossibile viste le 50 auto in pista e la necessità di raggiungere necessariamente la Top10 per prendere punti.

Nella contesa per il titolo GTWC Europe segnaliamo quindi anche la BMW n. 998 ROWE Racing (36p), la BMW n. 32 WRT (33p), la BMW n. 30 WRT Bronze Cup (25p), la Mercedes n. 9 Boutsen VDS (24p), la Lamborghini n. 63 Iron Lynx (21p) e la Mercedes n. 2 GetSpeed (20p).

La competizione nell’impianto che negli ultimi anni ha sempre accolto anche la F1 deciderà anche il titolo assoluto del GTWC Europe, classifica combinata che prende in considerazione i risultati Sprint ed Endurance. La BMW n. 32 di Charles Weerts/Dries Vanthoor detta il passo con 138.5p contro i 131.5 dei campioni Sprint Cup 2024 Lucas Auer/Maro Engel (Mercedes Winward Racing Team MANN-Filter n. 48). La battaglia è apertissima con la Mercedes che si concentrerà esclusivamente su questo trofeo vista la matematica certezza di non poter vincere la classifica Endurance del GTWC Europe.

Tra i muretti arabi attenzione anche alla battaglia finale per la classifica combinata del GTWC Europe in Bronze Cup, premio che assegna un pass per la prossima 24h Le Mans nella classe LMGT3. Attualmente al comando ci sono Eddie Cheever III/Jonathan Hui con la Ferrari 296 GT3 n. 93 Sky Tempesta Racing con 128.5p contro i 118.5p della BMW M4 GT3 n. 991 Century Motorsport del campione Sprint Cup 2024 Darren Leung.

Il britannico ex vincitore del British GT Championship è in corsa per il titolo insieme a Dustin Blattner/Dennis Marschall (Rutronik Racing Porsche n. 97), fermi a 106p. Non dimentichiamoci anche di Sandy Mitchell (Barwell Motorsport Lamborghini n. 78), inglese che condivide il quarto posto e 97p con Andrey Mukovoz (Tresor Attempto Racing Audi n. 66). Ricordiamo che anche per la Bronze Cup così come per le altre categorie ci sono un totale di 34p in palio in un singolo week-end.

Venerdì 29 novembre sono previste entrambe le sessioni di prove libere, mentre sabato sono indette le qualifiche discriminanti per la competizione che scatterà alle 15.00 italiane (17.00 locali). Come sempre tutto verrà proposto in diretta gratuitamente su YouTube sul canale GTWorld oppure in alternativa su Sky Sport.