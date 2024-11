GP Finlandia Trophy 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo la parentesi in oriente, la carovana dell’ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico ritorna in Europa, con un appuntamento molto particolare. Stiamo parlando infatti del Finlandia Trophy, quinta tappa della rassegna itinerante in scena sul ghiaccio di Helsinki dal 15 al 17 novembre. Si tratta di una competizione solitamente destinata alle Challengers Series, quest’anno trasformata in evento di prima fascia in sostituzione della Rostelecom Cup, gara che in tempi normali si svolge come sappiamo in Russia (Paese membro della Federazione escluso a causa del conflitto bellicco tuttora in corso in Ucraina).

La Nazionale italiana sarà presente in tre specialità su quattro. I riflettori saranno infatti puntati in campo maschile su Daniel Grassl, forgiato dal secondo posto conquistato la scorsa settimana all’NHK Trophy e motivato a conquistare un altro piazzamento importante per staccare il pass per le finali di Grenoble. Non sarà facilissimo per l’allievo di Edoardo De Bernardis, il quale si scontrerà di nuovo con il fenomeno Yuma “Piuma” Kagiyama, primo all’NHK Trophy, con il transalpino Kevin Aymoz, con gli altri due nipponici Kazuki Tomono e Sota Yamamoto, oltre che con il sudcoreano incostante ma pericoloso Junhwan Cha e lo svizzero Lukas Britschgi, fino a questo momento non particolarmente incisivo.

Back to back anche per la nostra Lara Naki Gutmann, invitata in Finlandia dopo il forfait di Loena Hendrickx ed Isabeu Levito. La trentina, che a Tokyo si è attestata per la seconda volta in stagione sopra i 180 punti ottenendo un’ottima sesta piazza, cercherà in gara quella continuità che sembra essere finalmente entrata in suo possesso, misurandosi con tante concorrenti dal grande fascino, su tutte Mai Mihara e Rino Matsuike, e con altre rivali molto vicine in termini di livello.

Missione complicata per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini nelle coppie: il binomio dovrà infatti cercare di conquistare un posto in top 2 per sperare di poter volare in Francia per l’ultimo atto: sarà un compito dai contorni difficili, considerata la presenza dei Campioni Mondiali canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps e degli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko. Ma gli azzurri hanno le carte in regola per stupire tutti.

In ultimo nella danza spazio al bel confronto tra i Vice Campioni del Mondo Piper Gilles-Paul Poirier e i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, vincitori a sorpresa di Skate America. Da menzionare anche i padroni di casa Juulia Turkkila-Matthias Versluis, decisi a fare bene davanti al pubblico di casa.

Il Finlandia Trophy – spalmato eccezionalmente su tre giorni – sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione), quindi anche in streaming su Sky Go e DAZN (In caso di passaggi su Eurosport 1, Eurosport 2) e su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

GP FINLANDIA TROPHY 2024: PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARIO ITALIANO)

Venerdì 15 novembre

14:00-15:29 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl)

16:30-17:59 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

18:20-19:25 Short program coppie d’artistico (in gara Ghilardi-Ambrosini)

Sabato 16 novembre

11:45-13:32 Free program individuale maschile (in gara Daniel Grassl)

14:00-15:47 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

16:35-17:53 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Domenica 17 novembre

12:00-13:17 Free program coppie d’artistico (in gara Ghilardi-Ambrosini)

13:40-15:12 Free dance danza sul ghiaccio

GP FINLANDIA TROPHY 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista. Possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), DAZN e Sky Go (in caso di trasmissioni su Eurosport 1,2); RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD)