Golf, Campos completa l’opera e conquista il Bermuda Championship. Francesco Molinari in top 20

I golfisti del PGA Tour si mettono alle spalle il penultimo appuntamento del 2024 ultimando le fatiche del Butterfield Bermuda Championship (6.9 milioni di dollari). L’evento nato nel 2019 attira in ogni edizione gran parte di coloro che sperano di ottenere un hurrà proprio nel culminare dell’annata, con i big chiaramente a riposo. Ne approfitta Rafael Campos, che completa l’opera aggiudicandosi l’evento.

Il portoricano non si distrae siglando un solido -3 nel round conclusivo e chiudendo con lo score complessivo di -19 (265 colpi). Per Campos tre lunghezze di margine sull’americano Andrew Novak e quattro su Mark Hubbard e sul belga Adrien Dumont de Chassart. -14 e quinta posizione per il terzetto di statunitensi composto da Vince Whaley, Sam Ryder e Justin Lower. Ottavo posto in solitaria con -13 per l’americano Ben Griffin, seguito in nona posizione a -12 dai connazionali Greyson Sigg, David Lipsky e Patrick Rodgers.

Sul percorso par 71 del Port Royal Golf Course di Southampton Parish (Bermuda) Francesco Molinari si congeda con un timido -1. Il torinese riesce a recuperare 6 posizioni chiudendo il suo fine settimana con un 17° posto. Peccato per la seconda metà del torneo del piemontese, che dopo le prime due giornate era saldamente in top ten grazie al -5 ed al -3 siglati rispettivamente nel primo e nel secondo round.

Per Campos, trentaseienne di San Juan (Portorico) il successo colto nella splendida isola caraibica è il secondo della carriera da professionista. Il portoricano nel 2019 si era imposto nel The Bahamas Great Abaco Classic, evento che fa parte del Korn Ferry Tour, a testimonianza che l’aria caraibica lo esalta. Nel prossimo fine settimana spazio all’Hero World Challenge.