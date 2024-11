Goleada della Lazio contro il Como negli ottavi di Coppa Italia di calcio femminile

E rivincita è stata. La Lazio ha vendicato la sconfitta subìta in Serie A contro il Como, negli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio femminile. Allo stadio “Mirko Felsini” di Formello, bianco-celesti e lariane si sono confrontate per la conquista del pass dei quarti di finale della competizione previsti dal 14 al 16 gennaio (andata) e dal 28 al 30 gennaio (ritorno).

Dopo la vittoria contro l’Orobica Bergamo, la formazione allenata da Gianluca Grassadonia aveva in mente di continuare nel percorso. Chiaramente lo stesso discorso valeva per la squadra di Stefano Sottil. Ne è venuta fuori una partita dominata dalle padrone di casa (7-2), che hanno messo in mostra un gioco più convincente e raccolto quanto di buono sono state in grado di costruire.

PRIMO TEMPO – Grassadonia ha un puntato sul 4-3-3: Karresmaa; Pittaccio, D`Auria, Connolly, Belloumou; Castiello, Yang, Colombo; Kajan, Le Bihan, Moraca. Sottil ha risposto con un coperto 3-5-2: De Bona, Marcussen, Spinelli, Sagen, Rizzon, Bergersen; Hilaj, Pichi, Karlernas; Skorvankova, Bolden. Dopo appena 4′, le laziali hanno sbloccato il risultato con Sofia Colombo, brava a farsi trovar pronta in fase realizzativa. Una prima frazione in cui sono arrivate anche le marcature dell’ungherese Zsanett Bernadet Kajan e sempre di Colombo in casa Lazio.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Kajan ha messo a segno il 4-0 al 50′, dando ulteriore contributo al festival del gol. Miriam Picchi al 56′ è andata a segno tra le fila comasche, ma sono poi arrivati i gol di una scatenata Kajan al 64′ e della panamense Carina Baltrip-Reyes all’83’ a portare a sei le reti della formazione di casa. Negli ultimi minuti della partita c’è stato il tempo per altre marcature: il tiro da lontano di Nischler è valso la seconda segnatura del Como, mentre un minuto dopo Noemi Visentin ha realizzato la settima rete della squadra di Grassadonia. Fischio finale e qualificazione ai quarti conquistata dalla Lazio, che affronterà la vincente della sfida tra la Juventus e l’Hellas Verona.