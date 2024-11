Global Champions League: De Luca con i Gladiators. Gaudiano, Turturiello e Casadei con i Mexico Amigos

I Playoff della Global Champions League 2024, che verranno inaugurati fra poco a Riad, inizieranno col botto per i colori azzurri del salto ostacoli. Saranno ben 4 infatti i cavalieri che si esibiranno sul campo di gara saudita della rassegna.

Nei quarti di finale, che scatteranno alle 20.10 locali (le 18.10 italiane), vi saranno di scena Lorenzo De Luca, Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano e Francesco Turturiello.

De Luca, che monterà Denver de Talma, rappresenterà i Rome Gladiators mentre Casadei, Gaudiano e Turturiello, rispettivamente in sella a Marbella du Chabli, Palina Keeps ZL e Chalou’s Love PS, faranno parte della line up dei Mexico Amigos che quindi si affidano in toto a binomi italiani per provare a passare il turno e ad accedere alle semifinali.

Lorenzo De Luca inoltre sarà in gara come individualista anche per la gara di venerdì, quella del Super Grand Prix del Global Champions Tour, dove proverà a vincere il contest che assegnerà il trofeo per il miglior binomio del 2024 del circuito.