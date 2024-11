Giovanni Malagò: “Si lavora per far rimanere le ATP Finals in Piemonte”

In attesa che il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, sciolga le sue riserve, resta da capire se Torino avrà la possibilità di ospitare ancore le ATP Finals. Stando a quello che si legge anche su alcuni organi di informazione, vi potrebbe essere un accordo per proseguire fino al biennio 2025-2026 in Piemonte, mentre dal 2027 al 2029 potrebbe essere Milano l’alternativa.

Non resta che attendere. Di sicuro, il trasporto emotivo generato dai risultati di Jannik Sinner e del tennis italiano nella sua totalità richiede delle strutture sempre più capienti nel Bel Paese e sarà interessante capire come ci si comporterà. A parlare di questo, è stato anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò.

“Mi sembra che stiano tutti lavorando per farle rimanere in Piemonte. C’è una condivisione di intenti, mi sembra molto trasversale, anche a livello politico. Credo sia giusto ed è bello che sia così. È perfetto“, in questo modo si è espresso il n.1 dello sport italiano a Novara, a margine di un convegno.

“Credo che la Regione Piemonte, il Comune di Torino e il presidente Binaghi (Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, ndr) si stiano molto adoperando affinché si continui a ospitare in avvenimento sportivo così importante“.