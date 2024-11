Frederic Vasseur soddisfatto: “Siamo in una buona posizione per attaccare in gara”

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito della città del “peccato e del gioco”, la pole-position è andata alla Mercedes del britannico George Russel, capace di precedere la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e l’Alpine del francese Pierre Gasly. L’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione il time-attack, mettendosi alle spalle i duellanti per il titolo, Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). Ottava e decima piazza per l’australiano Oscar Piastri (McLaren) e per il britannico Lewis Hamilton (Mercedes).

Un riscontro che, nell’ottica del titolo costruttori, può soddisfare la scuderia di Maranello, considerando quanto fatto da Norris e Piastri, ma è chiaro che l’obiettivo sarà quello di vincere. È quanto si evince dalle considerazioni del Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur.

“Siamo in una buona posizione. In questa stagione siamo maggiormente performanti in gara piuttosto che nelle qualifiche e quindi si può essere ottimisti per domani. Per via delle basse temperature, abbiamo fatto fatica a trovare la giusta finestra d’utilizzo delle gomme, mentre nella simulazione del passo gara abbiamo ottenuto dei buoni tempi“, l’analisi di Vasseur ai microfoni di Sky Sport.

“Su questa pista è possibile superare, bisogna anche prestare attenzione alla gestione delle mescole per via del graining. Noi comunque siamo pronti per attaccare in gara. Non sono sorpreso dal fatto che Sainz sia finito davanti a Leclerc su un tracciato cittadino, in quanto la performance è stata fortemente dipendente dalla capacità di portare in temperatura le gomme nel giro di preparazione“, ha spiegato l’ingegnere francese.

Con i risultati odierni, riflessi in gara, la Ferrari sarebbe nella condizione di recuperare 18 punti alla McLaren, ma Vasseur non si accontenta: “Noi dobbiamo spingere per ottenere di più“.