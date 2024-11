FOTO Gaia Sabbatini: il look mascherato lascia senza fiato in vista del ritorno in gara

Il 2024 è stato un anno molto sfortunato per Gaia Sabbatini. La sua ultima gara risale allo scorso 15 giugno, quando corse un 1500 metri con il tempo di 4’07″43. Da allora un lungo stop per un problema fisico, fino all’annuncio arrivato nel mese di settembre. La 25enne abruzzese, che ha dovuto saltare le Olimpiadi di Parigi 2024, è stata colpita dal morbo di Haglund.

Il morbo di Haglund è una patologia del retropiede: si tratta di una infiammazione dolorosa innescata da una prominenza ossea del calcagno (l’osso che forma il tallone). La patologia si sviluppa in maniera progressiva nel tempo e porta a una deformità ossea all’interno o all’esterno del tallone, che può interferire e limitare le capacità motorie di chi ne è affetto.

Gaia Sabbatini si è operata per risolvere definitivamente il problema e tornare a correre senza provare dolore. L’obiettivo sarà quello di tornare al 100% della condizione in vista della stagione 2025, dove difficilmente la vedremo all’opera nelle gare indoor. C’è però tutto il tempo per programmare i Mondiali all’aperto in programma a Tokyo in settembre inoltrato.

Nonostante le problematiche legate all’infortunio, Gaia Sabbatini non ha mai smesso di aggiornare il proprio profilo Instagram, dove è seguita da ben 409000 follower: un numero decisamente importante. L’azzurra dimostra come la forma fisica sia sempre impeccabile e, in particolare, ha incuriosito con un look mascherato decisamente intrigante durante la ricorrenza di Halloween.

FOTO: IL LOOK MASCHERATO DI GAIA SABBATINI

