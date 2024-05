Camila Giorgi conferma il suo ritiro sui social e aggiunge: “Tanti articoli fake sul mio conto”

Segnali arrivati. Camila Giorgi risponde attraverso i suoi canali social rispetto a quanto è accaduto negli ultimi giorni. L’8 maggio aveva sorpreso non poco la presenza della tennista marchigiana nell’elenco di giocatori e giocatrici dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ufficialmente ritirati. Nessuna avvisaglia vi era stata da parte di Camila, assente dal circuito dal WTA1000 di Miami.

Si era pensato a un errore, ma nei fatti Giorgi e il suo staff avevano compilato il modulo per completare la procedura. Avevamo lasciato la classe ’91 del Bel Paese alla sfida in Florida contro la n.1 del mondo, Iga Swiatek, vinta con il punteggio di 6-1 6-1 dalla polacca. Ebbene, a distanza di tre giorni Camila ha confermato l’addio ai campi da gioco e ha voluto anche rispondere a chi, sui mezzi di informazione, aveva fatto riferimento a un silenzio dettato da una situazione poco chiara dal punto di vista fiscale.

“Chiedo cortesemente che per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram, perché finora stanno uscendo solo articoli fake“, le prime parole di Camila in un messaggio rivolto ai fan. “Ai miei adorati fan, sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. È una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme. Con tanto affetto, Camila“.

STORIA SU INSTAGRAM DI CAMILA GIORGI

E dunque l’ufficialità che si voleva dalla diretta interessata è arrivata, probabilmente sollecitata dai tanti articoli dedicati a Giorgi sul suo non dare notizie.