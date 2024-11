FOTO Alessia Orro: la bellezza al naturale e il nudo artistico in bianco e nero (di schiena)

Alessia Orro è entrata per sempre nella leggenda dello sport italiano. Stiamo parlando infatti della palleggiatrice titolare che ha conquistato la storica ed agognata medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel volley femminile. Una edizione dei Giochi vissuta da assoluta protagonista, vincendo peraltro anche il premio di miglior alzatrice del torneo.

La 26enne sarda ha compiuto dei passi da gigante nel corso degli anni, fino alla definitiva maturazione avvenuta grazie al contributo di Julio Velasco. Alessia Orro è ormai una giocatrice totale. Non solo la regia è divenuta sempre più precisa e razionale, ma spicca anche per doti difensive fuori dal comune, senza dimenticare il servizio che è diventato un’arma importante, così come l’incisività a muro.

È logico che la vita dell’azzurra sia completamente cambiata dopo la gloria a cinque cerchi. Tante le esperienze extra-sportive: su tutte il premio ‘Diva e Donna’ ricevuto sul red carpet di Venezia e la partecipazione al programma televisivo ‘Ballando con le stelle’. Il rendimento sul campo non è però di certo calato. La nativa di Oristano continua a dispensare grandi prestazioni nella sua Milano, in particolare in Champions League.

Alessia Orro viene considerata la classica bellezza italiana al naturale. Piace per la sua semplicità, per il suo sorriso ammaliante e quello sguardo da ragazza della porta accanto. Sui social è sempre molto attiva ed è seguita da 395000 follower su Instagram. Di recente ha pubblicato un post molto sensuale in bianco e nero.

FOTO: LA BELLEZZA AL NATURALE DI ALESSIA ORRO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Orro (@alessiaorro8)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Orro (@alessiaorro8)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Orro (@alessiaorro8)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Orro (@alessiaorro8)