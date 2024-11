F1, Wolff non si fida della Ferrari a Las Vegas: “I loro tempi non sono veritieri”

Soddisfatto, ma con cautela. Predica calma il Direttore Esecutivo della Mercedes Toto Wolff alla fine della FP3, sessione valida per il GP di Las Vegas – ventiduesimo appuntamento del Mondiale di F1 – che ha visto imporsi George Russell, il quale ha mantenuto salda la leadership della scuderia nel corso del weekend, mettendo così a referto una tripletta (FP1-FP2-FP3) che mancava nelle latitudini di Brackley dal GP di Portimao 2020.

Tuttavia l’austriaco, intercettato dai microfoni di Sky Sport Italia, ha sottolineato un aspetto riguardante i tempi di alcuni piloti, a suo giudizio non particolarmente veritieri, ponendo l’accento proprio sulla Ferrari:

“Dobbiamo stare ancora molto calmi, anche dopo questo primo posto di Russell – ha detto Wolff – Siamo andati sicuramente bene, ma non abbiamo visto i tempi veritieri di tutti gli altri, vedi la Ferrari. Credo che ce la possiamo giocare, ma sarà difficile”.

Wolff ha poi chiosato: “Siamo in sette in lotta, siamo andati bene ma la qualifica è un’altra cosa. Stiamo ancora valutando se provare a lavorare con una scia. Verstappen è andato male per tutto il turno, ma poi si è ritrovato lì vicino a noi con un solo giro fatto. Speriamo bene”.