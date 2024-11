F1, Toto Wolff: “Doppietta fantastica a Las Vegas. Nel 2025 speriamo di sfidare Verstappen”

Due anni dopo l’ultima volta (Interlagos 2022), Mercedes è tornata a fare doppietta in un Gran Premio di Formula Uno dominando la scena nella notte di Las Vegas con il netto successo dalla pole position di George Russell davanti a Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta dalla decima piazza in griglia. Un trionfo a tutto tondo per la scuderia anglo-tedesca, che si è esaltata con il freddo ed il poco grip del circuito cittadino statunitense.

“È da un po’ che non conquistavamo una doppietta. Un risultato fantastico per la squadra. Le condizioni più fredde su un circuito dalla bassa aderenza come questo sono andate chiaramente a nostro favore. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro di esecuzione durante il weekend. Siamo stati veloci dall’inizio delle FP1 di giovedì e abbiamo continuato così fino a venerdì e sabato. Abbiamo avuto la macchina in una finestra fantastica e questo è stato davvero piacevole“, le parole di Toto Wolff dopo la gara in Nevada.

“George ha gestito la gara in modo superbo. Ha tenuto a bada la Ferrari di Charles Leclerc all’inizio e da lì ha preso il completo controllo del Gran Premio. Lewis ha guidato in modo fantastico per farsi strada tra gli altri dal decimo al secondo posto. Ha dimostrato quanto sia consistente nell’assicurare un risultato brillante per la squadra. Questa è la forza di un campione“, ha dichiarato il team principal della Mercedes.

Sul quarto titolo mondiale consecutivo di Max Verstappen: “È un campione degno di essere chiamato tale. Nella prima parte di stagione ha spinto al massimo e poi ha massimizzato i punti quando la macchina non era più così competitiva. Se era già uno dei più grandi, ora lo sarà ancora di più. Speriamo di poterlo sfidare l’anno prossimo“.