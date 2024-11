F1, scatta il weekend di Lusail con il mirino già puntato verso la Sprint Race di domani

Siamo giunti al momento di alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Tutto è pronto sotto i riflettori del tracciato di Lusail per un venerdì di grande importanza, dato che il format sarà riveduto e corretto per la sesta ed ultima Sprint Race del campionato.

Quale sarà il programma della giornata? Il venerdì sulla pista qatariota prenderà il via alle ore 14.30 italiane (le ore 16.30 locali) con la prima, ed unica, sessione di prove libere del weekend. 60 minuti di lavoro per team e piloti per preparare le rispettive monoposto in vista della Sprint Qualifying delle ore 18.30 che andrà a comporre lo schieramento di partenza della gara su distanza ridotta di domani (ore 15.00).

Dopo che Max Verstappen ha centrato il suo quarto titolo iridato consecutivo al termine del Gran Premio di Las Vegas, la sensazione è che le gara di Lusail (come quella di Yas Marina della prossima settimana) saranno quanto mai aperte e libere. L’olandese non ha più l’obbligo di puntare al massimo per vincere il Mondiale, per cui tutto sarà in bilico. McLaren, Ferrari, Mercedes e “Super Max”. Chi la spunterà?

La sensazione è che la vettura color papaya potrebbe farsi preferire grazie al suo ottimo comportamento sulle curve più veloci (e la pista di Lusail ne propone diverse), mentre per lo stesso motivo la Ferrari potrebbe soffrire maggiormente. Come si è visto nel corso dell’intera annata, però, tutto potrebbe variare da un momento all’altro. Grip, temperature, gomme. Variabili che potranno rimescolare le carte in tavola davvero rapidamente. Intanto viviamo il venerdì del Gran Premio del Qatar per farci un quadro più completo in vista del prosieguo del fine settimana.