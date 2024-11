F1, scatta il weekend di Las Vegas, la Ferrari vuole brillare sotto le luci della Strip

Ci siamo, nel cuore della notte italiana prenderà il via uno degli appuntamenti più “glamour” dell’intero calendario della Formula Uno. Tutto è pronto, infatti, per il via del fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesima tappa della stagione 2024. Si correrà, dopo l’esordio di un anno fa, sul velocissimo Las Vegas Strip Circuit che alterna lunghissimi rettilinei a chicane da non sbagliare.

Quale sarà il programma? Le nove ore di differenza a livello di fuso orario ci proporranno orari davvero particolari per il weekend nella città del Nevada. La prima sessione di prove libere, infatti, andrà in scena alle ore 03.30 italiane (le ore 18.30 del giovedì sera di Las Vegas) mentre la seconda sessione scatterà alle ore 07.00.

Ci attendono, quindi, le prime due ore di lavoro sulla pista che un anno fa rappresentò un vero rompicapo per diversi team. Nei 6,201 chilometri del tracciato si deve trovare il giusto mix tra velocità di punta (con un tratto da acceleratore al massimo lungo ben 1.9 chilometri) e parti lente. Un anno fa la Ferrari rispose per le rime alla Red Bull con Charles Leclerc che, tuttavia, chiuse alle spalle di Max Verstappen.

Cosa dovremo aspettarci in questa stagione? La sensazione è che le Rosse potrebbero nuovamente essere protagoniste sulla pista statunitense con McLaren, Mercedes e Max Verstappen che cercheranno di inserirsi nella lotta. La lotta per il titolo si è conclusa in maniera ufficiosa ad Interlagos, per cui a Las Vegas potremmo vivere un weekend davvero interessante. Dimenticatevi slot machine e gioco d’azzardo. Le emozioni le vivremo in pista e le vedremo con velocità davvero notevoli per un circuito cittadino.