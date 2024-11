F1, Oscar Piastri: “Papaya rules non sono più valide, in questo weekend parto per vincere”

Ci avviciniamo al terzultimo atto del Mondiale di Formula 1 2024: sulle strade di Las Vegas andrà in scena un appuntamento molto importante soprattutto per il Mondiale costruttori e la lotta tra Ferrari e McLaren, visto che il Mondiale piloti sembra praticamente segnato con Max Verstappen che dovrebbe aver piazzato l’allungo decisivo sul bagnato di Interlagos.

Oscar Piastri ha parlato di una modifica alle papaya rules che prevedevano un aiuto a Lando Norris per la conquista del Mondiale. L’australiano si è soffermato anche sulla Sprint concessa al compagno di squadra in Brasile: “Ci sono ancora alcuni scenari molto specifici in cui potrebbe essere necessario dare una mano. Ma per la stragrande maggioranza delle situazioni, si torna a correre come prima“.

Prosegue Piastri sul Mondiale costruttori: “La situazione del campionato piloti è molto critica e il campionato costruttori non è certo finito per noi. Non è certamente finita, quindi questa è sicuramente la priorità. Quindi ci sono alcuni scenari molto specifici in cui forse aiuterò ancora Norris, ma di base affronterò il weekend cercando di vincere“.

Sull’aver rinunciato ad aver vinto la Sprint Race: “Non sono rimasto poi così deluso dal fatto di aver rinunciato a vincerla. Ovviamente mi sarebbe piaciuto vincerla, ma è uno scenario molto diverso da un normale Gran Premio. Penso di aver dimostrato quello che dovevo dimostrare in qualifica e quella è la cosa più importante. L’anno prossimo voglio assicurarmi di non essere in una posizione tale da subire una situazione del genere in campionato“.