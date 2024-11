F1, Max Verstappen non contento: “Siamo lenti, la macchina è totalmente sbilanciata”

Max Verstappen chiude in sesta posizione le qualifiche sprint del Gran Premio del Qatar a Lusail. Una sessione difficile per il campione del mondo e per la Red Bull, basti pensare che Sergio Perez ha concluso addirittura con l’eliminazione in Q1.

L’olandese non è apparso particolarmente contento della vettura alle interviste: “Non avevamo passo, eravamo lenti. Non avevo bilanciamento per attaccare all’ingresso delle curve, la macchina era squilibrata e quindi era veramente difficile correre qui”.

“Nelle sessioni ad altissima velocità andiamo bene, però per tutto il resto andiamo male, questo rende difficile spingere. Il sesto posto è quello che ci meritiamo, magari anche settimo, però chiaramente non era quello che volevamo”.

Sulle sessioni di domani: “Probabilmente nella Sprint sarà difficile lottare con le macchine che mi stanno vicine per il bilanciamento che abbiamo, per le altre qualifiche vedremo se miglioreremo la situazione, ma non mi aspetto svolte improvvise. Non so se le cose potranno funzionare perché finora non sono state fantastiche“.