F1, Lewis Hamilton: “Buon feeling, ma attenzione al ritmo gara”

Lewis Hamilton sale in cattedra tra le luci notturne statunitensi. Il pilota Mercedes si è infatti imposto in occasione della seconda sessione di prove libere valide per il GP di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.

Ottima prova per il prossimo driver di casa Ferrari che, nello specifico, ha fatto registrare un crono di 1’33’825, precedendo così di +0.011 Lando Norris, apparso in buona progressione durante il turno. Bene anche il compagno di squadra George Russell, abile a staccare la terza piazza con una differenza di +0.190 certificando così la buona confidenza della scuderia con il tracciato urbano. Una volta arrivato in zona mista, il britannico ha svelato le sue sensazioni:

“Mi sento abbastanza bene – ha detto Hamilton – È la prima volta che ho una giornata così quest’anno. La macchina si sentiva bene. Ma abbiamo del lavoro da fare durante questa notte”.

Hamilton ha poi parlato velocemente delle temperature fresche, probabilmente d’aiuto in queste ore: “Da capire. Le condizioni più calde non sono il massimo per noi, però in questo casa il ritmo di gara non ci sembra dei migliori“.