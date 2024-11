F1, Leclerc: “È un po’ forzato dire che Verstappen avrebbe vinto il Mondiale con la Ferrari”

Il media day di Lusail ha visto i piloti Ferrari ed in particolare Charles Leclerc smorzare almeno pubblicamente le polemiche per quanto accaduto domenica scorsa a Las Vegas: “Ciò che è accaduto a Las Vegas resta a Las Vegas. Io e Carlos vogliamo vincere il campionato costruttori, e lo possiamo fare solo lavorando di squadra. Non ci saranno problemi. Tutto è stato chiarito“, le parole del monegasco nel giovedì pre-GP del Qatar.

Il nativo del Principato è stato poi interpellato in merito alle dichiarazioni di Max Verstappen, che ha festeggiato a Las Vegas il quarto titolo iridato della carriera. L’olandese della Red Bull afferma infatti che avrebbe vinto il Mondiale 2024 anche guidando la McLaren o la Ferrari, mentre sarebbe stato molto più complicato su una Mercedes.

“Max è un pilota molto speciale e ciò che lo rende molto speciale è anche la sicurezza che ha nelle sue capacità. Tuttavia, penso che sia molto difficile dire qualcosa del genere senza sapere effettivamente il valore delle monoposto. Ma ripeto, è un pilota incredibile”, il punto di vista di Leclerc.

“Da parte mia posso dire che non conosco come sia la vettura della Red Bull e lo stesso vale per la McLaren, allo stesso tempo credo che Max non conosca la Ferrari. Quindi forse è un po’ forzato dire qualcosa del genere, ma a parte questo, non ho altro da aggiungere“, ha aggiunto Charles (fonte: Motorsport.com).