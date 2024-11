F1, Lando Norris: “Ci aspettavamo di più a Las Vegas. Abbiamo limitato i danni nei confronti della Ferrari”

Lando Norris non ha troppa voglia di sorridere al termine del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit, infatti, la McLaren ha vissuto una delle tappe più complicate di questa parte conclusiva del campionato ma, nel complesso, ha saputo limitare i danni nei confronti della Ferrari.

La gara si è conclusa con la doppietta Mercedes con George Russell che ha vinto precedendo per 7.3 secondi Lewis Hamilton, quindi terzo Carlos Sainz a 11.9. Quarta posizione per il suo compagno di scuderia Charles Leclerc a 14.2, mentre è quinto Max Verstappen a 16.5. E le McLaren…? Sesto Lando Norris a 43.3, davanti a Oscar Piastri settimo a 51.3.

Al termine della gara il pilota classe 1999 ha analizzato quanto avvenuto in pista, iniziando dai complimenti a Max Verstappen: “Bravo a lui, ha meritato il titolo. Quando ha avuto la macchina migliore ha dominato in lungo ed in largo, quando la Red Bull è calata lui ha sempre ottenuto il massimo possibile. Merita il successo senza alcun dubbio. Noi non eravamo pronti per combattere a questo livello”.

A questo punto il mirino si sposta sul titolo costruttori che vede ancora il team di Woking precedere la Ferrari per 24 punti. “Qui a Las Vegas ci aspettavamo di più dalla nostra vettura. Ad ogni modo abbiamo limitato i danni rispetto alla Ferrari che era più competitiva di noi. Ora ci prepariamo per il Gran Premio del Qatar. La pista di Lusail dovrebbe essere più congeniale per noi. Speriamo di tornare ai nostri livelli”.