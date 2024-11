F1, Lando Norris all’ultima chiamata: in Brasile chance per guadagnare sostanzialmente su Verstappen

Il Gran Premio del Brasile ha il sapore di ultima chiamata per Lando Norris in vista del Mondiale. Ancora mancano quattro gare alla fine, ma il britannico ha 47 punti di ritardo nei confronti di Max Verstappen e ha grande bisogno di un weekend di grande consistenza per avvicinarsi concretamente e mettere grande pressione sul suo rivale, magari spingendolo anche a manovre estreme.

A tal proposito Interlagos sembra l’occasione perfetta per Norris per guadagnare un buon gruzzolo di punti su Verstappen e arrivare al trittico finale magari con poco più di 30 punti da recuperare. Innanzitutto il britannico può rosicchiare qualcosa già nella Sprint Race di domani: lui partirà secondo dietro a Piastri, Max quarto dietro a Leclerc.

Ma la Sprint Race sarà solo un antipasto rispetto a quello che può rappresentare la gara di domenica che sarà la vera grande fiche per Norris per guadagnare in maniera sostanziale. Verstappen andrà in penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito il sesto motore endotermico della stagione, quindi il divario alla partenza tra i due potrebbe essere davvero ampio.

Norris dovrà però farsi trovare pronto, perché qualche crepa è emersa anche oggi nelle qualifiche sprint: nel Q1 ha dominato, nel Q2 ha dominato, sembrava intoccabile anche dopo il primo tentativo del Q3, poi è stato battuto sul più bello da Piastri. L’inglese dovrà ottimizzare le prestazioni e non commettere errori se vorrà mettere ansia e pressione sulle spalle di Verstappen.