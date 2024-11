F1, la Ferrari limita i danni in una domenica anonima. Las Vegas sarà decisiva per il titolo costruttori

Alla vigilia si preannunciava un weekend da affrontare in difesa per la Ferrari a San Paolo, ed in effetti il circuito sudamericano si è rivelato abbastanza ostico per la SF-24 dopo le due vittorie consecutive ottenute da Charles Leclerc ad Austin e Carlos Sainz a Città del Messico. Nonostante le problematiche fronteggiate per tutto il fine settimana, a conti fatti la Scuderia di Maranello è riuscita in qualche modo a limitare i danni restando in corsa per una difficile rimonta su McLaren nel Mondiale costruttori.

Dopo aver perso 5 punti dal team di Woking (che ha fatto doppietta con Lando Norris davanti a Oscar Piastri) nella Sprint asciutta del sabato, la Rossa ha rischiato di naufragare quest’oggi sotto la pioggia a Interlagos con una qualifica complessivamente negativa ed in generale con una giornata da incubo per Sainz, protagonista di un incidente sia in Q2 che durante il Gran Premio.

McLaren, potendo contare soprattutto su Norris in pole position, aveva a disposizione una grande chance per allungare considerevolmente sulla casa emiliana e blindare il titolo costruttori, ma i tanti colpi di scena della gara brasiliana hanno rimescolato le carte in tavola facendo sprofondare Lando addirittura fuori dalla top5 e alle spalle di Leclerc.

Charles, al volante di una vettura che non si adatta bene all’asfalto bagnato e fatica a mandare velocemente in temperatura gli pneumatici, ha lottato come un leone inventandosi anche un magico doppio sorpasso (su Norris e Russell) in curva 1 alla ripartenza dall’ultima Safety Car ma non andando oltre un quinto posto all’arrivo anche a causa di un errore che ha dato via libera alla Mercedes di Russell.

Le disavventure odierne della coppia papaya hanno tenuto dunque la Ferrari in linea di galleggiamento, quando mancano tre tappe al termine della stagione. Nel prossimo round, previsto tra una ventina di giorni a Las Vegas, il Cavallino Rampante potrà tornare all’attacco su un layout potenzialmente favorevole con la necessità di tornare a marcare punti pesanti per riavvicinarsi alla McLaren e continuare a sognare il titolo iridato tra i costruttori.