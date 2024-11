F1, Kevin Magnussen out per indisposizione. Al suo posto Bearman sulla Haas per la Sprint in Brasile

Weekend tutto in salita a Interlagos per Kevin Magnussen, che non prenderà parte alle sessioni del venerdì e alla Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2024, valevole come quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il danese della Haas non sta bene ed è stato costretto a dare forfait per la giornata odierna di attività in pista a San Paolo.

La scuderia americana ha annunciato che Magnussen verrà rimpiazzato dal britannico Oliver Bearman per le prove libere e la Sprint Qualifying di oggi, ma anche per la Sprint del sabato: “Kevin non parteciperà all’attività in pista di venerdì dopo un malessere. Il pilota di riserva Bearman prenderà il suo posto. Il team augura a Kevin una pronta guarigione e fornirà ulteriori aggiornamenti a tempo debito“.

Magnussen, qualora dovesse tornare disponibile, tornerà in macchina dunque direttamente domani in qualifica per poi affrontare il Gran Premio della domenica. Bearman, prodotto della Ferrari Driver Academy e futuro pilota Haas nel 2025, ha collezionato in tutto 7 punti nei due GP disputati quest’anno tra Jeddah (7° con la Rossa) e Baku (10° con la vettura del team statunitense).