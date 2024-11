F1, GP Las Vegas 2024: programma, orari, tv, streaming. Attenzione al fuso

Siamo pronti per tornare in azione con il Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo due settimane di riposo dopo la tripletta Austin-Messico-San Paolo il Circus torna nuovamente negli States, per dare il via alla tripletta conclusiva del campionato. Si correrà, infatti, il Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale, sul tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit.

Cosa dovremo attenderci dalla tappa del Nevada? Max Verstappen, dopo quanto messo in scena ad Interlagos vuole chiudere i conti a livello di quarto titolo iridato, senza dover attendere le ultime tappe di Qatar (Lusail) e Abu Dhabi (Yas Marina). Lando Norris sembra ormai rassegnato a fare da spettatore al titolo dell’olandese, con la chance sprecata in Brasile che brucia ancora.

La Ferrari, invece, cerca ancora un successo di tappa dopo Austin e Messico, su un tracciato che sembra ideale per la SF-24. Charles Leclerc vuole essere protagonista a Las Vegas come un anno fa, quando arrivò secondo alle spalle di Max Verstappen, ma superando Sergio Perez proprio in extremis, mentre Carlos Sainz vuole salutare nel migliore dei modi Maranello.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) vedremo in differita ed in chiaro qualifiche e gara. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1 a Las Vegas.

PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2024 F1 (orari italiani)

Venerdì 22 novembre

Ore 3.30-4.30 Prove libere 1

Ore 7.00-8.00 Prove libere 2

Sabato 23 novembre

Ore 3.30-4.30 Prove libere 3

Ore 7.00-8.00 Qualifiche

Domenica 24 novembre

Ore 7.00 Gran Premio di Las Vegas