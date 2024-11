F1, Frederic Vasseur: “Probabilmente Sainz partirà dalla pit lane”

La qualifica che sicuramente non si sognava in casa Ferrari. Sul circuito di Interlagos la pole è di Lando Norris su George Russell e Yuki Tsunoda, mentre Charles Leclerc è solo sesto mentre Carlos Sainz partirà tredicesimo, sempre se la sua auto sarà a disposizione per la gara delle 16.30. Ma nei box del Cavallino c’è ottimismo.

Lo rivela lo stesso Frederic Vasseur, intervistato a caldo dopo le qualifiche ai microfoni di Sky Sport, seppur in una situazione ben poco invidiabile: “Probabilmente Carlos riuscirà ad essere della gara, ma altrettanto probabilmente dovremo partire dalla pit lane“. Sicuramente non la situazione che ci si sarebbe voluti attendere lo scorso venerdì.

Questa operazione è dovuta anche al cambio di alcune componenti: “Questo ci darà più tempo per ripararla, ci darà più tempo per cambiare sia il cambio che il motore“. In questo modo dunque la Ferrari potrebbe non pagare le conseguenze del cambio, partendo comunque da un virtuale ultimo posto.

“Mi aspetto una gara pazza – continua Vasseur – per il pomeriggio le previsioni sono ancora peggiori di stamattina e potremmo attenderci una gara del genere. Sarà un passo diverso in gara, sarà una questione anche di pressione delle gomme“.