F1, Frederic Vasseur: “Il titolo costruttori si chiuderà ad Abu Dhabi. Domani confidiamo nel nostro passo gara”

Frederic Vasseur dispensa ottimismo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Lusail il team principal della Ferrari conferma di avere fiducia in vista della gara lunga di domani, nonostante i rivali nella classifica costruttori (oltre a 30 punti) siano messi meglio in griglia di partenza.

La pole position è andata al quattro volte campione del mondo Max Verstappen in 1:20.520 con 55 millesimi di vantaggio su George Russell, mentre è terzo Lando Norris a 252. Il suo vicino di box, Oscar Piastri, è quarto a 309 millesimi, mentre la prima delle due Ferrari è quinta con Charles Leclerc a 332 millesimi. Alle spalle di Lewis Hamilton, sesto a 491, troviamo Carlos Sainz settimo a 521.

Al termine del sabato qatariota, il numero uno della scuderia con il Cavallino Rampante analizza quanto avvenuto in pista, confermando che la lotta per il titolo costruttori è ancora apertissima: “Non sarà finita fino all’ultima curva del Gran Premio di Abu Dhabi. Non so se gli altri oggi abbiano puntato su assetti più punti alla qualifica rispetto a noi. Tutti cercano il miglior bilanciamento possibile. Non puoi fare una scelta solo per la Sprint Race o per le qualifiche. Penso che nella Q3 la differenza sia stata solamente la gestione delle gomme in condizioni difficili. Le temperature erano davvero basse e da un giro all’altro cambiava tutto. Non è il risultato che volevamo ma siamo a un solo decimo dalle McLaren e domani avremo buone opportunità”. (Fonte: Sky Sport).

Frederic Vasseur prova a fare le carte alla gara di domani (ore 17.oo italiane): “Potremmo avere una chance già in partenza in curva 1, ma non dovremo fare sciocchezze. Il Gran Premio sarà lunghissimo e dovremo attaccare. Faremo di tutto per concludere davanti alle McLaren per mantenere viva la corsa al titolo costruttori e mettere loro pressione. Sono certo di una cosa: la gara di domani non avrà nulla a che fare con la Sprint Race di oggi. Le gomme? Abbiamo ancora un set di hard e uno di medie. So che gli altri ne hanno di più, ma la nostra prima opzione sarà una sola sosta”.