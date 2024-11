F1, Ferrari sfida McLaren nelle qualifiche di Las Vegas. Mercedes terza incomoda, incognita Verstappen

Domani si terranno la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2024, valevole come terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa per una sessione che si preannuncia oltremodo spettacolare, con quattro team in lizza per la prima fila e tanta incertezza sotto i riflettori della Strip.

Ferrari non ha brillato sin qui sul giro secco, pagando probabilmente le basse temperature della notte in Nevada, quindi rischia di dover limitare i danni in qualifica per poi venire fuori in gara con un passo competitivo ed una buona gestione delle gomme. Charles Leclerc e Carlos Sainz possono comunque puntare almeno alla seconda fila, mentre non sarà semplice attaccare la pole position.

La Scuderia di Maranello dovrà fare i conti sicuramente con la McLaren, che può contare su un Lando Norris subito in fiducia nel time-attack (Oscar Piastri invece non ha trovato un giro pulito, facendo intravedere un potenziale notevole nel long-run), ma attenzione ad una rediviva Mercedes capace di sfruttare al meglio il freddo per esaltare uno dei punti di forza della W15.

Lewis Hamilton e George Russell hanno impressionato positivamente nella simulazione di qualifica e daranno battaglia per le posizioni di vertice, con la consapevolezza di poter fare un po’ più di fatica nel Gran Premio. Discorso a parte per Red Bull e quindi per il leader del campionato Max Verstappen, in netta difficoltà sul giro singolo (lamentando mancanza di grip sulla sua RB20) ma vicino agli altri big sul passo gara.