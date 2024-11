F1: Dan Fallows lascia il posto di Direttore Tecnico all’Aston Martin. Due in pole per sostituirlo

Arriva una notizia importante dal paddock della Formula 1. A partire dal 2025, Dan Fallows non sarà più il Direttore Tecnico dell’Aston Martin. A renderlo noto è stata la scuderia stessa in una nota diramata nella giornata di oggi, martedì 12 novembre. Il fatto assume un significato rilevante in quanto il sostituto, ancora non comunicato in via ufficiale, dovrà lavorare in tandem con il genio Adrian Newey, in forza al team britannico proprio dalla prossima stagione.

Secondo quanto riportato, sembra che Fallows non uscirà dal roster dell’Aston Martin, anche se non è stato ancora precisato quale sarà effettivamente il suo nuovo ruolo. A pesare gravemente sul suo conto risultata esserci il rendimento, certamente insufficiente, di questa annata sportiva, di cui sentori si erano già assaporati nella seconda parte del 2023, quando sono arrivate le prime avvisaglie negative dopo una partenza invece incoraggianti.

Alcuni insider rilevano inoltre che dietro le ragioni dell’addio ci siano dei rapporti non più idilliaci tra Fallows e Newey. Non è dunque da escludere una volontà da parte dell’ex ingegnere Red Bull nel non voler proseguire un lavoro a stretto contatto con il collega.

“Nel mio periodo in Aston Martin è stata una gioia e un privilegio guidare il team tecnico in un percorso che ha come obiettivo finale la vittoria di gare e campionati – ha detto Fallows nelle parole contenute nel comunicato stampa – adesso è giunto il momento di passare il testimone, ma non vedo l’ora di assistere alle future glorie della squadra, che sono sicuro arriveranno”.

Intanto è già partito il toto-nome per ciò che concerne il sostituto: per alcuni la scelta potrebbe ricadere su un recente nuovo acquisto della casa di Gaydon, ovvero l’ex Ferrari Enrico Cardille, al momento con una carica da Chief Tecnichal Officier. Ma c’è chi ipotizza anche un ruolo diretto per lo stesso Newey. Ulteriori notizie emergeranno nelle prossime ore.