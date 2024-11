Christian Horner: “Non mi aspettavo la vittoria di Verstappen, è un pilota eccezionale”

Una domenica dalle grandi emozioni per Christian Horner al GP del Brasile, appuntamento numero ventuno del Mondiale 2024 di Formula 1. Il Team Principal di casa Red Bull è infatti da una parte estremamente contento per l’impresa da vero fuoriclasse di Max Verstappen – vincitore della gara dopo essere partito dal diciassettesimo posto ipotecando così il quarto titolo mondiale – dall’altra però anche deluso dall’ennesima prova sottotono di Sergio Perez, ancora una volta lontano dalle posizioni che contano.

Sensazioni contrastanti non esplicitate dal diretto interessato in zona mista, dove il britannico si è principalmente concentrato sulla performance eroica di Verstappen: “È un grande giorno per il Campionato piloti – ha detto Horner – Non mi aspettavo che vincessimo. Mi aspettavo un podio. È stata davvero una prova eccezionale. Non vedi spesso Max così animato dopo le qualifiche, quanto fatto lascia percepire cosa significasse per lui vincere“.

Horner ha quindi proseguito: “Gli abbiamo dato una buona macchina questo weekend. Ieri è stato veloce. E la macchina era in una buona finestra di lavoro. Max è inestimabile. È difficile dargli un voto. È stata una performance eccezionale. Anche quando non abbiamo avuto una buona macchina, lui ha sempre raccolto punti”.