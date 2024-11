F1, Charles Leclerc: “Molto vicini alle McLaren, ma sarà difficile superare. Puntiamo sulla gestione delle gomme”

Charles Leclerc non vuole sbilanciarsi troppo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Lusail il portacolori del team Ferrari ha provato a portare la sua SF-24 più avanti possibile nello schieramento di partenza, ma le McLaren sono rimaste comunque davanti alle due Rosse.

Max Verstappen ha piazzato una splendida pole position fermando i cronometri sul tempo di 1:20.520, bruciando George Russell per 55 millesimi. Chiude, invece, in terza posizione Lando Norris a 252 millesimi, dopo aver dominato la Sprint Race odierna. Quarta posizione per il suo compagno di team Oscar Piastri a 309 millesimi, mentre Charles Leclerc è quinto a 332 davanti a Lewis Hamilton, sesto a 491. Settima posizione, infine, per il secondo ferrarista, Carlos Sainz a 521.

Al termine delle qualifiche sul tracciato qatariota, il pilota di Maranello ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport su quanto visto a Lusail: “Se domani mi aspetto una bella lotta a quattro team? La lotta ci sarà di sicuro, ho meno certezze sul ‘bella’ – sorride – Sicuramente siamo tutti molto vicini tra noi, specialmente quando ci paragoniamo alle McLaren, ma abbiamo visto già nella Sprint Race quanto sia difficile superare”.

Quali potrebbero essere le chiavi per la gara di domani (il via alle ore 17.00)? “Senza dubbio noi dovremo puntare sulla nostra gestione delle gomme. Per quanto visto anche oggi siamo una delle migliori vetture su questo aspetto. In confronto alle McLaren forse siamo messi un pizzico meglio, ma Red Bull e Mercedes non sono semplici da leggere. Su questa pista, con queste temperature, tutto cambia completamente da un giro all’altro. Verstappen, dopotutto, nella Sprint Race ha fatto enorme fatica, poi in qualifica ha piazzato la pole position”.