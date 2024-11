F1, Carlos Sainz: “Ho limitato i danni. Leclerc? Lottiamo ogni weekend, è sempre stato così”

Carlos Sainz ha conquistato una preziosa terza posizione in occasione del GP di Las Vegas, appuntamento numero ventidue del Mondiale 2024 di Formula 1. Buona la prova dell’iberico che, grazie al quarto posto del compagno di squadra Charles Lecerc, tiene aperta ancora la lotta al titolo costruttori.

Il pilota della Ferrari ha confermato il suo buon feeling con il tracciato statunitense, già dimostrato nel corso del weekend. Il blitz è arrivato al quarantaduesimo giro, quando lo spagnolo ha passato Max Verstappen (oggi laureatosi Campione del Mondo per la quarta volta consecutiva), piazzandosi alle spalle delle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

Una volta arrivato al parco chiuso, Sainz ha commentato a caldo quanto fatto: “Mi aspettavo di andare forte con le gomme medie, però ma sono durate 8-9 giri, poi è stata una gara di limitazione dei danni, non mi sentivo forte, non avevamo potenziale. Ci prendiamo questo podio che non è sufficiente ma era il massimo che potevo fare oggi”.

Il pilota ha poi proseguito scherzando su quanto successo l’anno scorso, dove è stato penalizzato da un tombino che ha complicato la sua prova fin dalle prove libere: “Mi aspettavo che Las Vegas mi offrisse un po’ di fortuna dopo l’anno scorso, mi prendo il podio ma non nascondo che ho visto ogni tombino per evitarlo, ormai quello è il passato. Questa gara ha fornito un bellissimo spettacolo, non vedo l’ora di ritornare“.

Sainz ha anche parlato della lotta con Leclerc, molto arrabbiato con lui per non aver rispettato il team radio che gli chiedeva di non superare il monegasco, poi scavalcato: “E’ stato sempre così, ci troviamo ruota a ruota quasi ogni weekend, entrambi siamo competitivi e vicini sul passo; ci ritroviamo a lottare l’uno contro l’altro ed allo stesso tempo lottiamo con Mercedes e McLaren. Speriamo di trovare buon slancio nelle prossime gare“.