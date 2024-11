F1, Andrea Stella: “Complimenti a Verstappen, abbiamo perso troppi punti ad inizio stagione”

Un weekend sottotono per la McLaren. Il team al momento più competitivo del circus ha faticato in occasione del GP di Las Vegas, tappa numero ventidue del Mondiale 2024 di Formula 1, complice il sesto posto di Lando Norris e il settimo di Oscar Piastri. Due risultati che, pur limitando i danni, dimostrano quanto la scuderia britannica sia stata la terza forza in campo dopo la sorprendente Mercedes e la Ferrari.

Le problematiche del team si sono palesate a corrente alternata per tutto il fine settimana. Nel post-gara, a commentare quanto successo è stato il Team Manager Andrea Stella, il quale ha fornito un’analisi puntuale sul lavoro delle due monoposto non prima di congratularsi con Max Verstappen, che oggi ha conquistato per la quarta volta consecutiva il titolo di Campione del Mondo ponendo fine alla lotta con Norris.

“Per essere onesti, ci siamo congratulati con Max anche quando vinceva gare come in Brasile – ha detto Stella -. Fair play per un grande campione, fair play per uno dei migliori piloti nella storia della Formula Uno. Veloce, costante. Non è facile vincere gare, anche quando sembra facile come l’anno scorso, quindi tanto di cappello a Verstappen, complimenti alla Red Bull per aver supportato questo incredibile pilota. E lasciatemi dire che siamo orgogliosi di averlo sfidato questa stagione. Abbiamo perso un po’ troppi punti all’inizio dell’annata sportiva, ma poi eravamo lì con il ritmo di Verstappen, che è solo un lavoro di preparazione per una nuova sfida che vogliamo aprire. Se lo merita davvero. Il miglior pilota ha vinto il campionato e sì, da questo punto di vista non vediamo l’ora che arrivi l’anno prossimo, ma il Campionato costruttori è aperto e ora ci concentreremo lì“.

Il Team Principal ha poi proseguito: “Arrivando a Las Vegas ci aspettavamo già una lotta. Questa preoccupazione si è concretizzata in qualifica. In gara, nei primi due stint stavamo solo lottando contro il graining e non c’era modo di impedire che questo fenomeno si verificasse. Nell’ultimo stint, grazie a una combinazione di varie cose, tra cui anche alcune modifiche piuttosto estreme che abbiamo apportato, il graining non si è verificato sulla vettura di Lando e il ritmo era veloce quanto quello dei leader”.

Stella ha poi chiosato: “Nel complesso, abbiamo perso punti rispetto alla Ferrari, ma lo definirei quasi una limitazione dei danni considerando che ora andiamo in due sedi che dovrebbero essere un terreno più confortevole per la nostra macchina, ma quando hai una concorrenza del genere non è mai confortevole. Quindi sappiamo che non è finita. Sappiamo che ci aspetta un duro lavoro. Andiamo alle ultime due gare completamente concentrati e sappiamo che abbiamo un lavoro da finire“.