Evenepoel poteva diventare il ciclista più pagato del mondo? L’offerta faraonica per superare Pogacar

Remco Evenepoel avrebbe potuto raddoppiare il proprio stipendio e diventare il ciclista più pagato del mondo, stando alla rivelazione fatta da Michel Wuyst (ex commentatore di Sporza) all’accreditata testata Het Laast Nieuws. Ralph Denk, general manager della Red Bull-BORA-hansgrohe, avrebbe infatti offerto 10 milioni di euro all’anno per convincere il Campione Olimpico di Parigi 2024 (a cronometro e in linea) a difendere i colori della propria squadra.

Il fuoriclasse belga avrebbe potuto portare con sé tre uomini di fiducia del proprio staff, tra cui Klaas Lodewyck, team manager della Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere avrebbe però posto degli ostacoli e si è così tenuto stretto il giovane talento: “Lefevere ha posto degli ostacoli allo scambio di uomini e si è tenuto stretto Evenepoel per tutta la durata del suo contratto. Non solo con parole gentili e con l’assunzione del performance manager Frederik Broché. Lui, con il contributo incisivo del direttore operativo Jurgen Foré, ha in parte risolto il problema finanziario. Evenepoel ora, tenendo conto della strategia di Lefevere, guadagna 5 milioni di euro bonus compresi”.

Wuyst ha spiegato il motivo della lauta offerta della Red Bull: “Sembra molto, ma la cifra è giustificata dal secondo posto che Remco ha raggiunto nella classifica UCI. Queste cifre rappresentano una base sufficiente per affrontare il progetto Tour de France in modo ambizioso e armonioso. Ci sono altri due anni. Mi chiedo: un passaggio alla Red Bull-BORA-hansgrohe avrebbe avvicinato Evenepoel alla vittoria del Tour de France? Ai tedeschi i rinforzi si chiamano Tratnik, Lazkano e Moscon, molto apprezzato da Evenepoel. Corridori di ritmo, controllori. Non scalatori. E cosa fare con Roglic? Quindi la risposta è tendenzialmente no“.

Al momento lo sloveno Tadej Pogacar è il ciclista più pagato del mondo: l’uomo capace di vincere Giro d’Italia, Tour de France, Mondiali e due Classiche Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia) nello stesso anno percepisce circa 6 milioni di euro a stagione. Evenepoel ora ne guadagna cinque all’anno.