Europei ciclocross, Célia Gery precede in volata Marie Schreiber tra le under 23! Settima Lucia Bramati

Numero da fuoriclasse di Célia Gery! La francese classe 2006 vince l’Europeo di Pontevedra (Spagna) di ciclocross tra le donne under 23, lei che fino a pochissimo tempo fa correva tra le juniores e ha molta meno esperienza rispetto alle altre atlete. Battuta in volata Marie Schreiber che ha tre anni più di lei, bronzo per Leonie Bentveld.

Marie Schreiber prova subito a prendersi la leadership con una partenza a bomba e la lussemburghese si mette in testa a fare il ritmo. La classe 2003 di Préizerdaul non riesce però a staccare le sue avversarie, con l’olandese Leonie Bentveld e la francese Célia Gery che restano attaccate e francobollate alla sua ruota.

Questo terzetto continua a mantenersi in testa alla corsa, mentre dietro è sensibilmente staccata la ceca Kristýna Zemanova in quarta posizione e in lotta per la quinta piazza il binomio composto dalla slovacca Viktória Chladonovà e la belga Fleur Moors, mentre più staccate tra la settima e la nona posizione Lucia Bramati e Alice Papo.

Schreiber e Gery fanno la differenza alla fine del quinto dei sei giri e Bentveld non riesce più a rimanere con la coppia al comando. Si decide tutto allo sprint e vince una fantastica Célia Gery: un mese fa correva tra le juniores, oggi vince davanti alla lussemburghese che ha ben tre anni più di lei con una volata poderosa, arrivando con più energie al traguardo. Bronzo per Bentveld, settima posizione per Lucia Bramati e nona per Alice Papo.