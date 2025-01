Ciclocross, prima medaglia per l’Italia ai Mondiali: argento nel Team Relay dietro la Gran Bretagna

Si apre con una medaglia di argento il Mondiale di ciclocross dell’Italia a Liévin. La cittadina dell’alta Francia regala il primo podio alla selezione azzurra: arriva un secondo posto per la staffetta mista di Mattia Agostinacchio, Gioele Bertolini, Giorgia Pellizotti, Lucia Bramati, Sara Casasola e Stefano Viezzi che se la sono giocata fino all’ultimo con la Gran Bretagna, arrivando dietro si doli due secondi.

Gli azzurri scattano meglio dai blocchi, con Mattia Agostinacchio che fa subito valere la sua ottima condizione puntando al titolo junior e Gioele Bertolini che mantiene il ritmo con un secondo giro da 7’34”. L’Italia però paga i passaggi a Pellizotti e Bramati, ritrovandosi poi al terzo posto a due giri dal termine, mentre la Gran Bretagna con un ottimo giro di Oscar Amey passa in testa.

Ma si sa che in una staffetta del genere le carte possono rimescolarsi immediatamente. La rimonta è guidata da Sara Casasola, che rimette in carreggiata gli azzurri, lasciando l’incombenza a Stefano Viezzi, che se la gioca con il francese Joshua Dubau, il britannico Thomas Mein e lo statunitense Henry Coote, un po’ tagliato fuori per la differenza di categoria.

Alla fine è Mein a trionfare con un bello sprint nel finale, con Viezzi che chiude secondo a 2” e la Francia terza a 5”; Stati Uniti ai piedi del podio a 8”, lontano il Belgio con Toon Aerts che non può fare miracoli ed è sesto a 1’21”.