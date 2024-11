Europei ciclocross, argento per Filippo Agostinacchio negli Under 23. Michels ancora campione

Continuano nel segno dei fratelli Agostinacchio gli Europei di ciclicross 2024 a Pontevedra per l’Italia. Dopo la medaglia d’0ro nel Team Relay ed il titolo conquistato nella categoria juniores da Mattia, è arrivato anche l’argento di Filippo nella categoria Under 23. Una gara bellissima quella del valdostano, che si è arreso solo nel finale al belga Jente Michels, che si è confermato campione d’Europa.

Michels si è imposto con solo tre secondi di vantaggio sull’azzurro, dopo che i due sono stati protagonisti per tutta la corsa. Nel finale il belga è riuscito a trovare lo spunto decisivo, staccando Agostinacchio nel tratto finale, anticipando la volata. Terzo posto e medaglia di bronzo per il francese Aubin Sparfel, staccato di dodici secondi e che ha battuto allo sprint il belga Yordi Corsus.

Quinta posizione per il francese Nathan Bommenel, staccato di 22 secondi, che ha preceduto l’olandese Danny Van Lierop e lo spagnolo Miguel Rodriguez Novoa. A completare la Top-10 sono stati poi l’olandese Guus Van den Eijnden, lo spagnolo Raul Mira Bonastre e l’altro olandese David Haverdings.

In casa Italia da segnalare l’undicesimo posto per Samuele Scappini, staccato di 45 secondi dal vincitore. Sedicesima posizione per Stefano Viezzi con oltre un minuto di ritardo dalla testa della classifica.